Nach zwei Jahren Ehe

Erst am Sonnabend machte Richard Lugner seine Krebserkrankung öffentlich – jetzt folgt der nächste Schicksalschlag für den 84-Jährigen. Er und seine Frau Cathy lassen sich scheiden.

Wien. Der Wiener Bauunternehmer Richard Lugner und seine Frau Cathy lassen sich scheiden. Das berichtet die „Bild“-Zeitung unter Berufung auf Justizkreise. Auch ein Termin soll bereits feststehen: am Mittwoch soll die Ehe geschieden werden. Das ungleiche Paar mit einem Altersunterschied von 57 Jahren gab sich vor gut zwei Jahren das Ja-Wort – im September 2014 läuteten die Hochzeitsglocken.

Die Spekulationen um eine mögliche Trennung des Paares begannen bereits im September. Von ihrer Teilnahme an der Promi-Version von „Big Brother“ soll Lugner nicht begeistert gewesen sein. Er sei ein „fantastischer Gentleman“ gewesen, schwärmte die 26-jährige Cathy zunächst gegenüber Natascha Ochsenknecht. Unter Tränen berichtete sie damals auch von den Schwierigkeiten in ihrer Ehe. Schuld an den Problemen sei vor allem das Umfeld ihres Mannes. Doch auch ihr Ehemann sei „nicht ganz einfach“.

Lugner leidet an Prostatakrebs

Der 84-Jährige Lugner leidet an Prostatakrebs und unterzieht sich derzeit einer Strahlenbehandlung. Das gab er am Sonnabend bekannt. „Mir geht es trotzdem grundsätzlich ganz gut“, sagte er.

Die Krankheit wurde Mitte Oktober diagnostiziert, schilderte Lugner. Nach Konsultationen mit vier Urologen begann er mit einer täglichen Strahlentherapie, die bis Weihnachten dauern wird. Seine Frau Cathy habe ihn zu den Untersuchungen begleitet und ihm Mut zugesprochen, sagte Lugner, der mit seinen prominenten Gästen auf dem Wiener Opernball jährlich Schlagzeilen macht.

