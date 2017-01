Bei den Rettungsarbeiten nahe des von einer Lawine verschütteten Hotels bei Farindola in den Abruzzen wurden auch Hubschrauber eingesetzt.

© Vigili del Fuoco

Mittelitalien

Rettungshubschrauber offenbar abgestürzt

In Mittelitalien ist offenbar ein Rettungshubschrauber abgestürzt. Der Hubschrauber soll zwischen der Stadt L’Aquila und dem Skigebiet Campo Felice verschwunden sein. Unklar ist, wie viele Menschen in dem Helikopter waren.Die Zahl der Toten in den Hoteltrümmern in Farindola hat sich derweil auf zwölf erhöht.