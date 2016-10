Explosion in Ludwigshafen

Einen Tag nach der Explosion auf dem Werksgelände von BASF mit mindestens zwei Toten bleibt die Lage unübersichtlich. Der Großbrand ist gelöscht, doch zwei Menschen werden weiterhin vermisst. Die Einsatzkräfte nähern sich erst jetzt dem Explosionsort.

Ludwigshafen. Nach der Explosion auf einem Werksgelände des Chemieriesen BASF im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen wollen die Einsatzkräfte am Dienstagvormittag direkt zum Unglücksort vordringen. Nach der schweren Explosion ist das aber nicht leicht. „Für die Rettungskräfte ist es schwer, an den Unglücksort heranzukommen“, sagte eine Polizeisprecher.

Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) bestätigte gegenüber Radiosender SWRinfo die komplizierte Lage. Die Einsatzkräfte hätten aus Sicherheitsgründen bislang noch einen Abstand von 300 Metern zum Explosionszentrum zu wahren. Weitere Informationen soll es auf einer Pressekonferenz am Mittag geben.

Bislang keine Spur von zwei Vermissten

Am Montagmittag war es nach Angaben von BASF in einem Werkshafen bei Arbeiten an einer Rohrleitungstrasse zu einer Detonation gekommen, in der Folgen brannten Pipelines mit den brennbaren und explosiven Gasen Ethylen und Propylen.

Mindestens zwei BASF-Mitarbeiter wurden bei der Explosion am Montagvormittag getötet.

Nach bisherigen Informationen kamen zwei Mitarbeiter ums Leben, sechs Menschen wurden schwer verletzt, eine nicht genau genannte Zahl weiterer Menschen leicht. Zwei Mitarbeiter werden noch vermisst.

BASF äußerte Mitgefühl. “Wir bedauern zutiefst, dass Mitarbeiter verstorben sind und mehrere Menschen verletzt wurden. Unser Mitgefühl gilt den Betroffenen und ihren Familien“, sagte Werksleiter Uwe Liebelt in einer Konzernmitteilung.

Bislang keine Giftstoffe in der Luft gemessen

Nach einem stundenlangen Großeinsatz hatten die BASF-Werksfeuerwehr und Feuerwehren aus Ludwigshafen und anderen umliegenden Städten die durch die Explosion entstandenen Brände am Montagabend gegen 21.30 Uhr gelöscht, waren aber in der Nacht und am Dienstagmorgen laut Unternehmen weiterhin mit „Kühl- und Sicherungsmaßnahmen“ befasst.

Kontinuierliche Messungen hätten bislang keine Hinweise auf erhöhte Werte für gefährliche Stoffe ergeben. Auch Lewentz bekräftige, dass es nach sämtlichen bisher vorliegenden Informationen zu keiner Luftbelastung kam. Das bestätigten auch die Feuerwehren Ludwigshafen und Mannheim. „Ich habe den Eindruck, dass alles getan wird, um die Sicherheit der Bevölkerung auf höchstem Niveau sicherzustellen“, sagte der Innenminister.

