Promi-Hochzeit

Torhüter René Adler vom Hamburger SV hat seine langjährige Freundin Lilli Hollunder geheiratet. Die große Hochzeitsfeier soll in der Toskana stattfinden – aber erst in der nächsten Sommerpause der Bundesliga.

Hamburg. Der ehemalige Keeper der deutschen Fußball-Nationalmannschaft René Adler und die Schauspielerin Lilli Hollunder ließen sich am Montag im Standesamt Altona trauen.

Eine große Hochzeitsparty mitten in der Saison gibt es nicht, die Feier fand im kleinen Kreis an der Elbe statt.

Nachgeholt werden die Feierlichkeiten allerdings in der Sommerpause 2017 in der Toskana. „Wir wollten nach deutschem Recht heiraten, an unserem Lebensmittelpunkt in Hamburg“, sagte Adler nach der Trauung.

Trotz Nieselregen: Braut und Bräutigam strahlen um die Wette.

Bis dahin will Adler seinen bis Ende der Saison datierten Vertrag beim Bundesligisten HSV verlängert haben. Der 31-Jährige und der Traditionsclub sollen bereits in guten Gesprächen sein.

Von RND/dpa

Hamburg