Unfall auf der A9

Der Fahrer eines Reisebusses hat offenbar das Ende eines Stau übersehen. Er fuhr auf einen Sattelzug auf – mindestens 31 Menschen wurden dabei teilweise schwer verletzt. Die Polizei rechnet mit Toten.

Münchberg. Ein Reisebus ist am Montag nach einem Unfall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 9 in Oberfranken in Brand geraten. 31 Fahrgäste seien verletzt worden, mehrere von ihnen schwer, teilte die Polizei in Bayreuth mit. „Wir sind schon so realistisch, dass es auch Tote geben könnte“, sagte ein Sprecher. Dass es definitiv Tote gibt, konnte der Polizeisprecher nach eigenen Worten aber zunächst nicht bestätigen. Noch gebe es „ein Fünkchen Hoffnung“, sagte er. „Vielleicht ist jemand im Schockzustand weggerannt.“ Insgesamt seien 48 Menschen in dem Bus gewesen. „Der Verbleib der anderen Insassen ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Maßnahmen vor Ort“, hieß es in der Mitteilung.

#BuBraMüb Reisebus auf Sattelzug aufgefahren, gerät in Brand. Bus mit 46 Fahrgästen und zwei Fahrern besetzt. 31 Fahrgäste z. T. schwerverl. — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) July 3, 2017

Reisebus geht auf A9 bei #Münchberg in Flammen auf: Mehrere Menschen verletzt https://t.co/8cQjvtw2yi pic.twitter.com/Nvy5nk0b09 — BR24 (@BR24) July 3, 2017

Kurz nach 7Uhr fuhr der Reisebus den Angaben nach auf Höhe von Münchberg bei sich stauendem Verkehr auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Kurz darauf stand er in Flammen. Auf welchem Weg der Reisebus genau war, stand zunächst nicht fest.

Die Polizei sperrte die A9 in beide Richtungen. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste, Feuerwehren, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Außerdem waren mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz.

EIL!! A9 - FR Süden komplett gesperrt- EIL!!

Unfall zw. Münchberg Süd und Gefrees. Reisebus ist in Vollbrand. Wird länger dauern. #BuBraMüb pic.twitter.com/fmjkoWnQ5c — Polizei Oberfranken (@PolizeiOFR) July 3, 2017

Die Polizei forderte Autofahrer auf, die Unfallstelle weiträumig zu umfahren: „Es kommt zu massiven Stauungen. In Richtung Süden bitte bereits über die A72 und A93 abfahren.“ Auch die Autobahn 9 in Richtung Norden solle gemieden werden. Dort bilde sich ein Rückstau bis zur Anschlussstelle Bad Berneck.

Von RND/dpa/are

Münchberg