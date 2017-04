Wetterprognose

Für warmes Frühlingswetter zum Wochenstart sorgt Tief „Reiner“. Aber freuen Sie sich nicht zu früh – es wird schon sehr bald wieder ungemütlich.

Offenbach. Das Tief „Reiner“ beschert Deutschland am Montag einen Hauch von Frühling - danach drohen allerdings erneut kalte Regen- und Schneeschauer. Vor allem in der Südhälfte scheint zum Wochenstart verbreitet die Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte. Die Temperatur erreiche in der Nordhälfte Höchstwerte zwischen 9 und 15 Grad, im Süden zwischen 14 bis 20 Grad. Von Norden her bis in die Mitte der Republik breitet sich im Tagesverlauf starke Bewölkung aus. Im Norden und Nordwesten gibt es gebietsweise Regenschauer.

Mit Ausnahme des Nordens am morgigen Montag in weiten Teilen des Landes ein Hauch von #Frühling. Viel #Sonne & im SW bis 20 Grad möglich. /V pic.twitter.com/KIrgl4LgDN — DWD (@DWD_presse) April 23, 2017

Im Südosten scheint nach der DWD-Prognose auch am Dienstag anfangs noch die Sonne. Ansonsten fällt verbreitet schauerartig Regen, der im höheren Bergland erneut in Schnee übergeht. Im Norden können Schnee- oder Graupelschauer niedergehen, später scheint zeitweise die Sonne. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 20 Grad. Im Bergland kann es zu Sturmböen kommen.

Am Mittwoch bleibt es in der Mitte und im Süden überwiegend stark bewölkt mit schauerartigen Niederschlägen. In den Alpen kann Schnee fallen. Im übrigen Land wechseln sich Sonne und Wolken ab und es gibt Regen-, Schnee-, und Graupelschauer. Im Norden und Westen sind Gewitter möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 12 Grad.

Von RND/dpa