Die Polizei beendete die Besetzung einer Dortmunder Kirche durch Rechtsextreme.

Antiislamische Flugblätter verteilt

Rechtsextremisten besetzen Kirche in Dortmund

Rechtsextremisten haben in Dortmund eine Kirche besetzt, am Turm ein Transparent befestigt und Leuchtfeuer angezündet. Sie hätten sich dabei im Turm der Reinoldikirche verbarrikadiert, teilte die Polizei am Freitagabend mit.