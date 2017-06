Mobb Deep

Er wurde nur 42 Jahre alt: Der US-Rapper Prodigy starb überraschend am Dienstag in Las Vegas. Mit dem Hip-Hop-Duo Mobb Deep galt er als Wegweiser für den Ghetto-Rap der Neunziegerjahre.

Las Vegas. Der amerikanische Rapper Prodigy vom Hip-Hop-Duo Mobb Deep ist tot. Der 42 Jahre alte Musiker sei am Dienstag überraschend gestorben, teilte sein Sprecher der US-Musikzeitschrift „Rolling Stone“ mit. Prodigy, der mit bürgerlichem Namen Albert Johnson hieß, sei vor wenigen Tagen nach einem Auftritt in Las Vegas in einem Krankenhaus behandelt worden. Der Mitteilung zufolge litt der Rapper seit seiner Geburt an Sichelzellenanämie. Die genauen Gründe für seinen Tod müssten aber noch ermittelt werden, erklärte der Sprecher.

Prodigy und sein Mobb Deep-Partner Havoc wuchsen in New York auf. Ihr ersten Album „Juvenile Hell“ erschien Anfang der Neunziegerjahre. Das Duo prägte den sogenannten Ghetto-Rap. Es hatte mit Hit-Singles wie „Shook Ones“, „Survival of the Fittest“, „Burn“ und „Got It Twisted“ Erfolg. Die zweite Platte „The Infamous“ gilt als eines der einflussreichsten Alben des East Coast Raps.

Wie viele seiner Hip-Hop-Kollegen war auch Prodigy kein unbescholtenes Blatt: Im Oktober 2007 wurde er zu einer dreieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Bei einer Durchsuchung seines Wagens fand die Polizei bei einer Verkehrskontrolle eine Schusswaffe, für die er keine Erlaubnis besaß.

Von RND/dpa

