Bald zu viert: Rafael van der Vaart und seine Lebensgefährtin Estavana Polman freuen sich über Nachwuchs. Für Söhnchen Damian aus der Ehe mit Sylvie Meis ist es das erste Geschwisterchen. © Instagram/Van der Vaart

Nachwuchs Nummer zwei

Rafael van der Vaart wird wieder Vater

Der niederländische Fußball-Profi Rafael van der Vaart (33) freut sich auf sein zweites Kind. Seine Freundin, die holländische Handballspielerin Estavana Polman, sei schwanger, gab van der Vaart via Instagram bekannt. Er sei „super-glücklich, stolz und dankbar“, so der Ex-Hamburger. Derzeit kickt van der Vaart in der dänischen Liga.