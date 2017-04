Rätseln über Leuchtphänomen im niedersächsischen Nachthimmel

Etwas „ungewöhnlich Helles“, „einen Feuerball“, oder ein „riesengroßes grünes Licht“ - in der Nacht zum Mittwoch haben Menschen in mehreren Regionen Niedersachsens ein Leuchtphänomen im Nachthimmel beobachtet. Um was es sich dabei gehandelt haben könnte, darüber können auch Experten bisher nur rätseln.