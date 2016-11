Rätselhafter Unfall auf Autobahn - 26-Jähriger tot

Verkehr

Ein Auto steht total zerstört auf der linken Spur der A2. Der Fahrer ist tot, der Beifahrer nicht vernehmungsfähig. Die Polizei rätselt, wie die beiden verunglückten.

Gladbeck. Ein 26 Jahre alter Autofahrer ist bei einem rätselhaften Unfall auf der Autobahn 2 nahe Gladbeck (Recklinghausen) tödlich verletzt worden. Sein 39-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen, wie die Polizei am Freitag berichtete. Das Fahrzeug war am Donnerstagabend mit Totalschaden auf der linken Fahrspur entdeckt worden. Der 26-jährige Fahrer konnte nur noch tot aus seinem Wagen geborgen werden, sein Beifahrer kam ins Krankenhaus.

Wie der Unfall passiert ist, sei auch nach den bisherigen Ermittlungen völlig unklar, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagnachmittag. "Auf der Fahrbahn gab es keine Hinweise, womit das Auto kollidiert sein könnte. Gleichwohl gibt es Spuren an dem Auto. Die Kollegen nehmen es mit einem Gutachter in Augenschein." Auch der Beifahrer könnte Aufschluss über den Unfallhergang geben. Er war aber nach Angaben der Sprecherin noch nicht vernehmungsfähig.

dpa