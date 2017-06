Die Russland-Affäre um Donald Trump erreicht mit der Anhörung des Ex-FBI-Chefs James Comey ihren vorläufigen Höhepunkt.

© AP

Bars in Washington

Public Viewing und Trinkspiele zur Comey-Anhörung

Die Anhörung des Ex-FBI-Chefs James Comey wird in Washington als politischen Super Bowl gefeiert. Viele Bars in der amerikanischen Hauptstadt öffnen daher extra früher und bieten Public Viewing an – mit Covfefe und Wodka.