„Fassungslos“: Der Vater zweier Opfer muss sich vor Gericht verantworten.

Tote Teenager in Gartenlaube

Prozessbeginn nach Kohlenmonoxid-Tod

Ein Vater findet seine Kinder und deren Freunde tot in seinem Gartenhäuschen. Was eine Feier werden sollte, endete in einer Tragödie. Die sechs Teenager starben an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Nun steht der Mann aus Arnstein wegen fahrlässiger Tötung vor Gericht.