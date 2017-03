Dänisches Königshaus

Der deutsche Ehemann der dänischen Königsschwester Prinzessin Benedikte ist tot. Prinz Richard zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg wurde 82 Jahre alt. Er starb auf seinem Schloss in Berleburg (Nordrhein-Westfalen), wie Prinzessin Benedikte mitteilen ließ. Beide hatten 1968 in Dänemark geheiratet.

Kopenhagen. Der Schwager von Dänemarks Königin Margrethe, Richard Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg (82), ist tot. Ihr Mann sei am Montagabend plötzlich auf seinem Schloss in Berleburg (Nordrhein-Westfalen) gestorben, teilte die Schwester der Königin, Prinzessin Benedikte, am Dienstag über ihren Privatsekretär mit. Nach einem kurzen Aufenthalt in Dänemark sei Benedikte am Dienstag selbst zurück nach Bad Berleburg gereist.

49 Jahre verheiratet

Benedikte ist die zweitälteste Tochter des verstorbenen dänischen Königspaars Frederik IX. und Ingrid. Die 72-Jährige vertritt häufig ihre Schwester, Königin Margrethe II., bei offiziellen Veranstaltungen.

Benedikte ist die Nummer elf der dänischen Thronfolge. Benedikte und Richard hatten 1968 in Dänemark geheiratet. Das Paar bekam drei Kinder - Prinz Gustav, Prinzessin Alexandra und Prinzessin Nathalie.

Von dpa/RND/zys

Kopenhagen