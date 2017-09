Prinz Harry und Meghan Markle treten als Paar auf

Meghan Markle und Prinz Harry in Toronto. © The Canadian Press

In Toronto

Dass Prinz Harry und Meghan Markle ein Paar sind, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Jetzt zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Toronto/London. Sie tuscheln, gehen Hand in Hand, er gibt ihr ein Küsschen - der britische Prinz Harry (33) und seine Freundin Meghan Markle (36) haben sich in Kanada erstmals zusammen und turtelnd in der Öffentlichkeit gezeigt. Das Paar besuchte am Montag gemeinsam in Toronto die „Invictus Games“, einen Sportwettkampf für verwundete Soldaten und Veteranen. Nebeneinander sitzend schauten der Prinz und die US-Schauspielerin ein Rollstuhltennis-Spiel an.