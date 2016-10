Homeoffice verboten

Porno-Darstellerin und Webcam-Girl Natalie Hot muss vor Gericht eine Niederlage einstecken. Die 24-Jährige darf sich demnach nicht in ihrer Wohnung vor der Kamera ausziehen.

München. Sie hatte die Niederlage offenbar geahnt. Bereits kurz nach ihrem ersten Verhandlungstag hatte das Webcam-Girl Natalie Hot per Facebook ihre Enttäuschung über die deutsche Justiz geäußert.

„Ich habe jegliche Hoffnung verloren das wir in einem freien Land wohnen“, teilte die 24-Jährige am Mittwochnachmittag auf ihrer Facebook-Seite mit. Einen Tag später hat sich die Vorahnung der jungen Frau bestätigt.

Urteil ist noch nicht rechtskräftig

Das Verwaltungsgericht München hat die Klage von Natalie Hot abgelehnt – das Webcam-Girl darf sich daher nicht mehr in ihrem Wohnhaus gegen Geld vor der Internet-Kamera ausziehen.

Nach der mündlichen Verhandlung vom Vortag teilte das Gericht am Donnerstag mit, dass die 24-Jährige ihre Arbeit in dem oberbayerischen 6000-Einwohner-Dorf Ampfing aufgeben muss, weil „die Tätigkeit in nicht unerheblichem zeitlichen Umfang stattfindet und dem am Wohnort angemeldeten Gewerbe der Klägerin, also der dauerhaften und regelmäßigen Erwerbstätigkeit, dient“.

Dies allerdings kollidiere mit dem Baurecht, das für das Gebiet nur eine Wohnnutzung vorsieht.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob Natalie Hot dagegen Einspruch einlegt ist unklar. Ihr Mann hatte in einer ersten Reaktion erwogen, nach Mallorca auszuwandern. „Da beschwert sich bestimmt keiner“, sagte Christian L. am Mittwoch.

Von dpa/zys/RND