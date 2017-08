Popkonzert wegen Terrordrohung abgesagt

Rotterdam. Die vorliegenden Hinweise seien Grund genug für die Absage der Veranstaltung gewesen, sagte ein Polizeisprecher ohne Einzelheiten zu nennen. „Im Interesse der Sicherheit gehen wir natürlich keinerlei Risiko ein.“

Die Band Allah-Las aus Kalifornien habe den Saal „Maassilo“ unter Polizeischutz verlassen, berichtete die Nachrichtenagentur ANP. Als die Absage bekanntgemacht wurde, seien erst wenige Konzertbesucher vor Ort gewesen.

Rotterdams Bürgermeister Ahmed Aboutaleb teilte bereits kurz nach dem Vorfall mit, dass die Warnung von der spanischen Polizei gekommen sei. In der Nähe der Konzerthalle habe ein auffälliger Bus gestanden. Das Fahrzeug mit spanischem Kennzeichen sei mit Gasflaschen beladen gewesen. Der Fahrer sei festgenommen worden und werde verhört.

