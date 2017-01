Alles im Blick: Die Polizei verfolgt das Treiben am Kölner Dom.

© imago

1700 Beamte im Einsatz

Polizisten verhindern erneute Übergriffe in Köln

Die Silvesternacht in Köln ist halbwegs ruhig geblieben – so die Bilanz der Polizei. Allerdings nur, weil die Beamten konsequent vorgegangen seien. Aggressive Personengruppen seien im Vorfeld aufgehalten worden. Den Rassismus-Vorwurf will sich der Polizeichef dabei nicht gefallen lassen.