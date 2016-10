Mit einem Großaufgebaut musste die Münchner Polizei am Ostbahnhof gegen randalierende Jugendliche vorgehen.

München

Polizeikontrolle endet mit Massenschlägerei

Kleinere Polizeieinsätze an Münchener Bahnhöfen sind beinahe schon etwas Alltägliches – nicht so am Sonntag. Da artete eine Polizeikontrolle dermaßen aus, dass ein Bahnhof vorübergehend gesperrt werden musste.