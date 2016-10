Am Sonntag hat ein Polizeihund einen flüchtenden Autofahrer geschnappt. (Symbolbild) © dpa

Biss in den Arm beendet Flucht

In Rheinland-Pfalz ist ein betrunkener Mann vor der Polizei geflüchtet. Den Beamten entkam er – aber nicht dem Diensthund der Einsatzkräfte. Das Tier beendete die Flucht mit einem Biss in den Oberarm des 28-Jährigen.

Ludwigshafen/Darmstadt. Der Biss eines Polizeihundes hat die Flucht eines Autofahrers beendet. Der Vierbeiner packte den Mann, als sich dieser in Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) in einem Gebüsch vor den verfolgenden Beamten verstecken wollte. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Polizei setzte Hund auf den Mann an

Der 28-Jährige aus Darmstadt (Hessen) war am Sonntagmorgen zunächst einer Verkehrskontrolle davongebraust und dabei mit seinem Wagen in ein Firmentor gerast. Weil er dann zu Fuß weiter flüchtete, setzte die Polizei den Hund auf seine Fährte.

Durch den Biss wurde der Mann am Oberarm verletzt. Er kam ins Krankenhaus. Warum er die Flucht ergriffen hatte? Die Polizei teilte mit, dass der 28-Jährige offenbar betrunken war. Außerdem hatte er keinen Führerschein. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Von dpa/RND/wer

