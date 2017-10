Polizei warnt mit Schock-Video vor Gleisüberquerung

Mit dem Video will die Bundespolizei NRW bei Twitter vor dem Überqueren der Gleise warnen. © Twitter/Bundespolizei

Mann wird von Zug erfasst

Die Bundespolizei Nordrhein-Westfalen hat bei Twitter ein Video veröffentlicht, das nichts für schwache Nerven ist. Darin wird ein Mann von einem Zug erfasst, als er das Gleis überqueren will. Die Veröffentlichung der Bilder hat einen ernsten Hintergrund.

Düsseldorf. Der Mann wollte wohl nur schnell die Abkürzung über die Gleise nehmen – sonst hätte er vermutlich den Zug nicht mehr erreicht. Doch das Vorhaben ging nach hinten los: Kurz bevor er aus dem Gleisbett klettern kann, rollt der Zug los. Der Mann wird eingeklemmt.

Die Szene stammt aus einem 15-sekündigen Überwachungsvideo auf einem deutschen Bahnhof. Am Wochenende hat die Bundespolizei es auf ihrem Twitteraccount „Bundespolizei NRW“ mit der Überschrift „LEBENSGEFAHR“ veröffentlicht. Offenbar will die Polizei Bahnkunden vor solchen Aktionen warnen. „Warum Abkürzen durch Gleise mitunter das Leben kosten kann, zeigt das Video“, heißt es in dem Tweet.

Der Mann in dem Video hatte Glück: Als der Zug wenige Sekunden später wieder anhält, kann er sich befreien. Laut Polizei hat er sich nur einige Knochenbrüche zugezogen. Wo und wann das Video aufgezeichnet wurde, will die Bundespolizei nicht verraten.

Von RND/iro