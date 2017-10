Polizei verhaftet tatverdächtigen Vater in Spanien

Polizisten am Tatort in Hamburg-Neugraben. © dpa

Mord an Zweijähriger

Nach dem Mord an einem zweijährigen Mädchen in Hamburg hat die Polizei den tatverdächtigen Vater festgenommen. Der 32-jährige Mann konnte im spanischen San Sebastian von Zivilfahndern verhaftet werden.

Hamburg. Nach dem Mord an einem zweijährigen Mädchen in Hamburg hat die Polizei den tatverdächtigen Vater verhaftet. Am Montagabend hatten Polizisten das Kind tot in der Wohnung der Familie gefunden. Das Mädchen war durch eine Schnittverletzung am Hals gestorben. Der tatverdächtige Vater konnte zunächst nicht aufgefunden werden. Die Polizei leitete daraufhin die Fahndung nach dem 33-jährigen Pakistani ein.

Sechs Tage später der Erfolg: Die Spur führte die Ermittler des Bundeskriminalamts über Frankreich nach Spanien. Im nordspanischen San Sebastian konnten Zivilfahnder den Mann am Sonntagmittag um 12.15 Uhr festnehmen.

Die Familie war den Hamburger Behörden schon länger bekannt. Die Mutter des Kindes soll kurz vor der Tat bei der Polizei Anzeige erstattet haben. Gemeinsam mit den Beamten sei sie dann am Montagabend zur Wohnung der Familie gefahren, teilte die Polizei mit. Dort wollten die Polizisten den Ehemann aus dem Haus schicken - doch beim Betreten entdeckten sie das tote Mädchen. Die Mutter stand nach dem Fund ihres toten Kindes unter Schock. Ein Kriseninterventionsteam kümmerte sich um die 32-Jährige und ihren sechs Jahre alten Sohn.

Von RND/ots/mkr