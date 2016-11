Nach dem Fußfetischisten wurde seit vier Jahren gefahndet.

Japan

Polizei nimmt Fußfetischisten fest

In Japan ist der seit langem gesuchte “Fußlecker” geschnappt worden. Der 56-Jährige soll eine Frau in sein Auto gezogen und mehrere Minuten an ihren Füßen geleckt haben. Womöglich handelt es sich um einen Serientäter.