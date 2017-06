Der Vorwurf: Manch ein Tourist auf Mallorca schaut schon am Flughafen zu tief in den Sangria-Eimer.

Betrunkene Touristen

Polizei fordert Alkoholverbot auf Mallorcas Flughafen

Mallorca hat ein Alkoholproblem. Nicht nur am Ballermann, schon am Flughafen kommt es immer wieder zu handgreiflichen Auseinandersetzungen mit betrunkenen Touristen. Der Vorstoß der Polizei: Ein Alkohol-Verkaufsverbot am Flughafen der Hauptstadt Palma und in Flugzeugen.