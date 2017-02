Zwei Tote bei Gewaltverbrechen in Oberbayern.

Oberbayern

Polizei findet zwei Tote in Einfamilienhaus

Gewaltverbrechen in Oberbayern: In einem Haus in Königsdorf sind zwei Leichen und eine schwer verletzte Frau gefunden worden. Möglicherweise wurden sie Opfer von Einbrechern.