Einsatzkräfte der Polizei in Wuppertal.

SEK-Einsatz in Wuppertal

Polizei findet drei Leichen in Wohnheim

In Wuppertal sind am drei Menschen in einer therapeutischen Einrichtung tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus, die Lage ist unübersichtlich. Zwei Tatverdächtige wurden festgenommen.