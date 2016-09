Nur noch Schrott: In diesem Citroën verunglückte eine vierköpfige Familie. © Feuerwehr Heidenheim

Betonklotz auf Autobahn

Die Polizei ist sich sicher: DNA-Spuren am Tatort haben einen 36-jährigen Mann überführt, der einen Betonklotz von einer Brücke auf der A7 bei Heidenheim geworfen hat. Eine Tat, die das Leben einer vierköpfige Familie für immer veränderte.

Heidenheim. Dieser Unfall zerstörte das Leben einer ganzen Familie. Nun ist sich die Polizei sicher, den Mann gefunden zu haben, der den Betonklotz auf die Autobahn geworfen hatte und damit die Katastrophe auslöste. Der 36-Jährige ist vorbestraft, die Beamten stellten seine DNA am Unfallort sicher. Die Staatsanwaltschaft Ellwangen hat einen Haftbefehl beim Amtsgericht beantragt.

Dieser Betonklotz löste eine Tragödie auf der Autobahn 7 aus.

Die Familie von Serdal O. war auf dem Heimweg, als der Vater den Citroën nicht mehr rechtzeitig um den Betonklotz herumsteuern konnte. O. verlor die Kontrolle über den Wagen, der sich mehrfach überschlug. Die beiden Kinder auf der Rückbank wurden bei der Katastrophe aus dem Auto geschleudert, erlitten schwere Prellungen und Schürfwunden. Serdal O. brach sich die das Becken. Am schlimmsten traf es die Mutter. Sie erlitt lebensgefährliche Verletzungen an der Wirbelsäule sowie eine Schädel-Basis-Fraktur mit einer Hirnblutung. Außerdem musste ihr ein Fuß abgenommen werden. An ein normales Leben, wie es die Familie kannte, ist nicht mehr zu denken.

Mutmaßlicher Täter ist polizeibekannt

Der mutmaßliche Täter, wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung schon aktenkundig bei der Polizei, soll den Zwölf-Kilo-Betonstein vom Flugplatz Giengen genommen und von der Brücke geworfen haben. Sein Motiv? Völlig unklar. Die Staatsanwaltschaft unterstellt ihm Heimtücke. Der Verdächtige habe billigend den Tod der Familie in Kauf genommen.

Bei seiner Festnahme floh der aus dem Raum Heidenheim stammende Mann zunächst, konnte dann aber in einem Garten, in dem er sich versteckte, festgenommen werden.

Von RND/Carsten Bergmann

Heidenheim