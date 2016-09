Auf eine Trafo-Anlage von RWE am Braunkohletagebau Garzweiler ist vermutlich ein Anschlag geplant gewesen.© Federico Gambarini

Aachen

Polizei: Geplanter Anschlag auf RWE-Anlage vereitelt

Auf eine Trafo-Anlage von RWE am Braunkohletagebau Garzweiler ist vermutlich ein Anschlag geplant gewesen. Davon ging am Dienstag die Polizei Aachen aus. Ein RWE-Mitarbeiter hatte am Montag auf dem umzäunten Gelände in Rommerskirchen-Vanikum mehrere, wahrscheinlich mit Benzin gefüllte Kanister entdeckt.