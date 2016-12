Imatra

Schüsse fallen mitten in einer Kleinstadt: In Imatra im Südosten Finnlands sind die Vorsitzende des Stadtrates sowie zwei Journalistinnen erschossen worden. Ein Mann wurde festgenommen.

Helsinki . Die drei Frauen seien am Samstagabend beim Verlassen eines Restaurants von einem mit einem Gewehr bewaffneten Mann getötet worden, meldete die Nachrichtenagentur STT am Sonntag unter Berufung auf eine Pressekonferenz der Polizei.

Tatverdächtiger leistete bei Festnahme keinen Widerstand

Der 23 Jahre alte Mann wurde demnach festgenommen, seine Befragung am Sonntag habe aber noch keine Hinweise auf sein Motiv erbracht. Er habe bei der Festnahme keinen Widerstand geleistet. Bei der Tatwaffe handele es sich möglicherweise um ein Gewehr.

Der Tatort befindet sich in einer Fußgängerzone in der Stadtmitte. Ein Reporter des staatlichen Rundfunks YLE berichtete, es seien am Abend drei zugedeckte Leichen auf dem Boden zu sehen gewesen. Die finnische Stadt liegt nahe der Grenze zu Russland.

Von RND/dpa

Imatra