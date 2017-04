© dpa(Symbolbild)

Nach Knöllchen

Pole überweist Polizei monatlich 30 Euro

So schnell wird aus einem kleinen Bußgeld ein ordentlicher Batzen Bares. Als ein polnischer Lkw-Fahrer im Januar 2016 ein Strafmandat bekam, fing alles an. Aus einer einfachen 30 Euro-Überweisung wurde allerdings ein Dauerauftrag. Versehentlich? Die Polizei sucht jedenfalls via Facebook nach dem Gönner, der nun mittlerweile 420 Euro überwiesen hat.