Weihnachtlicher Gruß in luftiger Höhe: Ein Pilot ist mit seiner kleinen Maschine eine Route in Form eines riesigen Weihnachtsbaums geflogen. Sein Kunstwerk wurde vom Radar aufgezeichnet, so dass es auf einer Karte gut zu erkennen ist.

Northampton. Nach Angaben des Onlinedienstes Flightradar24 flog der Pilot am vergangenen Sonntag in etwa 1000 Metern Höhe nahe der englischen Stadt Northampton die Konturen einer Tanne. Das an den Himmel gezeichnete Kunstwerk, erkennbar nur dank der Flugaufzeichnung, ist erstaunlich symmetrisch. Flightradar24 zeigt im Internet die Positionen von Flugzeugen in aller Welt.

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Pilot des Luftsportvereins Stade einen Gruß in den Himmel gemalt: Seine Flugroute hinterließ auf dem Flugradar das englische Wort „Hello“, wie Flightradar24 auf Twitter berichtete. Andere Piloten sind auch schon in Herz-Form geflogen. Mitglieder des Luftsportvereins Stade erklärten dem NDR, dass es gar nicht so schwierig sei, die Botschaften am Himmel zu zeichnen. „Man muss nur die Koordinaten eingeben, dann fliegt das Flugzeug die Route quasi von alleine.“

Von dpa/RND/wer

