Wonder Woman als UN-Botschafterin? Das klingt skurril. Soll aber Realität werden. Frauenrechtlerinnen sind empört. Und auch Hunderte UN-Mitarbeiter wollen mit einer Petition die Wahl noch verhindern.

New York. Keine Frage: Sie ist gut gebaut, strotzt vor Kraft und Energie – wäre sie nur nicht so knapp bekleidet und obendrein mit reichlich Oberweite ausgestattet: Die Rede ist von Wonder Woman. Die Comicfigur aus den Siebzigerjahren ist noch bestens bekannt. Nun soll sie ihr Comeback feiern. Doch nicht etwa auf der Mattscheibe, sondern als Botschafterin für Frauenrechte der Vereinten Nationen. Bitte was? Was zunächst nach einem Scherz klingt, soll am heutigen Freitag von den Vereinten Nationen abgesegnet werden. Doch das schmeckt einigen Menschen, vornehmlich Frauen, so gar nicht.

Mehr als 600 UN-Mitarbeiter hätten laut „New York Times“ bereits eine Online-Petition gegen die neue „Comic“-Botschafterin „mit den großen Brüsten und unmöglichen Proportionen“ unterschrieben. Mit ihrem schimmernden, knallengen Body und den kniehohen Stiefeln eigne sie sich keinesfalls als Vertreterin für Frauenrechte im Sinne der UN, heißt es in der Petition.

Spott und Häme im Netz

Wonder Woman wird UN-Botschafterin für die Rolle der Frau.

Das ist, als würde der Hulk UN-Botschafter, um die Rolle des Mannes zu stärken. — Gavin Karlmeier (@gavinkarlmeier) October 21, 2016

Im Netz hat die Wahl bereits für reichlich Spott und Häme gesorgt: „Wonder Woman wird UN-Botschafterin für die Rolle der Frau. Das ist, als würde der Hulk UN-Botschafter, um die Rolle des Mannes zu stärken“, schreibt etwa Nutzer Gavin Karlmeier auf Twitter. Und Userin Anna Giulia Fink dürfte mit ihrem Tweet wohl vielen Frauen aus der Seele sprechen: „ban-nachfolge ging nicht wie geplant an eine frau, 9 von 10 UN-führungsjobs gehen an männer. aber wonder woman wird botschafterin #bissldürftig“.

Ein Vorbild für die Frauen? Diese „Wonder Woman“ ging kostümiert für die Tea Party auf die Straße.

Frauenrechtlerinnen innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen hatten zuvor ebenfalls angemahnt, dass die Wahl zu einem Zeitpunkt, an dem die Vereinten Nationen keine weibliche Generalsekretärin ernannt hätten, äußerst ungelegen käme.

Von RND/caro

