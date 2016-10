In Leipzig sind gegen mehrere Schule Amokdrohungen eingegangen.

Per E-Mail

Amokdrohung gegen mehrere Leipziger Schulen

Ein Unbekannter hat am Montag in fünf Leipziger Schulen mit einem Amoklauf gedroht. Nach ersten Informationen der Polizei ging eine entsprechende E-Mail um 9 Uhr am ersten Schultag nach den Herbstferien in den Bildungsanstalten ein.