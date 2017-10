Per Anhalter in den Stall – Rind will Mofa fahren

In Indien hat eine Rind versucht, auf ein Mofa zu springen. © Zoomin.TV / Screenshot

Video aus Indien

Auf der Suche nach einer Mitfahrgelegenheit hat ein Rind in Indien für Aufregung gesorgt. Das Tier versuchte, auf ein Mofa zu steigen.

Neu-Delhi. In Indien wundert sich niemand darüber, wenn eine einsame Kuh die Straße entlang spaziert. Bus-, Auto-, und Motorradfahrer sind daran gewöhnt, den Tieren auszuweichen und sie durch lautes Hupen zu vertreiben. Doch was dieses Web-Video zeigt, ist auch in Indien eher ungewöhnlich.

Zunächst schlendert das Rind seelenruhig über die Straße. Doch dann erblickt es einen Mofafahrer. Mit einem beherzten Sprung versucht das Tier, auf das Fahrzeug zu springen. Ob das Rind lahme Hufe hatte oder es sich vielleicht doch eher um einen Bullen handelte, der das Mofa mit einer weiblichen Artgenossin verwechselte, bleibt ungewiss.

Von RND/mkr