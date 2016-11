Nebenwirkung eines Medikaments

Ein Mann versucht, eine Frau zu vergewaltigen. Aber der Richter sagt zu ihm: „Sie können gar nichts dafür.“ Denn sein Verhalten seien die Folge eines Parkinson-Medikaments, das der 68-Jährige einnimmt.

Moers. Wegen versuchter Vergewaltigung einer Wachkoma-Patientin und einer schwer demenzkranken Frau muss ein Parkinson-Patient in die Psychiatrie. Das Landgericht Kleve stufte den 68-Jährigen am Donnerstag als schuldunfähig ein und ordnete seine Unterbringung an.

Mann will Medikament weiternehmen

„Sie können gar nichts dafür“, sagte der Vorsitzende Richter zu dem Mann. Sein Verhalten sei in den Nebenwirkungen des Parkinson-Medikaments begründet. Es steigere den Sexualtrieb und setze gleichzeitig die Impulskontrolle außer Kraft.

Weil der Mann es aber ablehnt, triebhemmende Medikamente einzunehmen, muss er nun in die Psychiatrie. Er war auf frischer Tat bei einer Patientin ertappt worden, die er bereits teilweise entkleidet hatte. Der Mann war, wie die Frauen, in Pflegeheimen in Kamp-Lintfort und Alpen am Niederrhein als Patient untergebracht.

