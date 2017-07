In guten wie in schlechten Tagen: Ozzy und Sharon Osbourne sind seit 35 Jahren verheiratet. © dpa

35 Jahre Ehe

Es gibt wohl kaum eine Promi-Ehe, die so turbulent verlief wie die der Osbournes. Nun feiern der Skandalrocker Ozzy Osbourne und seine Frau Sharon ihren 35. Hochzeitstag.

Los Angeles. Die Ehe zwischen Kult-Rocker Ozzy Osbourne (68) und seiner Frau Sharon (64) gehört zweifellos zu den turbulenteren Promi-Beziehungen – und hält doch schon seit Jahrzehnten. An ihrem 35. Hochzeitstag tauschten die beiden nun öffentliche Liebesbekundungen in den sozialen Netzwerken aus. „Alles Gute zum Hochzeitstag, meine Liebe. Du bist mein Ein und Alles!“, schrieb der ehemalige Black-Sabbath-Sänger am Dienstag auf seinem Instagram-Account und postete ein Hochzeitsbild der beiden.

Happy Anniversary My Love, You Are My Everything! Ein Beitrag geteilt von Ozzy Osbourne (@ozzyosbourne) am 4. Jul 2017 um 7:53 Uhr

„Danke Ozzy für 35 verrückte und wundervolle Jahre. Du trägst mein Herz in deinem, es wird älter und braucht Schutz“, erklärte Sharon etwa zeitgleich. Auch Tochter Kelly (32) postete auf Instagram ein Hochzeitsfoto ihrer Eltern und bedankte sich dafür, „dass ihr mir gezeigt habt, was wahre Liebe ist“.

Thank you Ozzy for 35 crazy & wonderful years. Here’s to the next chapter of our lives. Love you more today than yesterday. Always remember: You carry my heart in yours, and it’s getting older and needs protecting. Happy Anniversary. Ein Beitrag geteilt von Sharon Osbourne (@sharonosbourne) am 4. Jul 2017 um 7:48 Uhr

with the kids having some fun outside #fbf Ein Beitrag geteilt von Sharon Osbourne (@sharonosbourne) am 30. Jun 2017 um 8:13 Uhr

Ozzy und Sharon Osbourne, die drei gemeinsame Kinder haben, blicken auf ein Jahr voller Höhen und Tiefen zurück: Im Mai 2016 hatten sich die Eheleute vorübergehend getrennt, nachdem Ozzys langjährige Affäre mit einer Haar-Koloristin bekannt geworden war. Wenig später kehrte Sharon zu ihrem Mann zurück, der daraufhin erklärte, an einer krankhaften Sexsucht zu leiden und sich in einer Klinik behandeln lassen zu wollen.

Von RND/dpa

Los Angeles