Rund 250 Meter hatte der Mann in Hameln im November seine Lebensgefährtin hinter seinem Auto hergezogen.

© Polizei Hameln

Verbrechen

Opfer von Hameln aus Krankenhaus entlassen

250 Meter wurde eine Frau in Hameln von ihrem Lebensgefährten Mitte November per Strick hinter einem Auto hergeschleift und schwebte in Lebensgefahr. Dreieinhalb Wochen später geht es der 28-Jährigen deutlich besser. Sie befindet sich nun in einer Reha-Klinik.