Der Ex-Lebensgefährte soll die Frau am 20. November mit einem Seil ans Auto gebunden und 250 Meter weit bei hohem Tempo über die Straße geschleift haben.

© dpa

An Strick durch Stadt gezerrt

Opfer nach Hamelner Verbrechen ansprechbar

Ärzte sprechen von „einem Wunder:“ Nach dem brutalen Verbrechen an einer 28-Jährigen in Hameln hat sich der Zustand der Frau weiter gebessert. Sie war mit einem Seil an ein Auto gebunden und durch die Stadt geschleift worden.