Obdachloser stirbt in Müllcontainer

Auf der Suche nach Essen

Seine Suche nach Essbarem endete für einen Obdachlosen im Kreis Celle mit dem Tod. Der Mann stürzte kopfüber in einem Abfallcontainer mit Fleischresten.

Winsen. Auf der Suche nach Essen ist ein Obdachloser im Kreis Celle kopfüber in einen Abfallcontainer mit Fleischresten gestürzt und gestorben. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände eines Supermarktes in Winsen/Aller. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte der Fleischer des Marktes am Samstagmorgen den leblosen 56-Jährigen in dem Behälter.

Der geschockte Mann verständigte die Polizei. Ein Notarzt konnte aber nur noch den Tod des Obdachlosen feststellen. Woran er genau starb, sei unklar, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.

Auf Videoaufzeichnungen ist zu sehen, wie der Mann sich über den Abfallcontainer beugt und mit einer Taschenlampe nach essbaren Resten sucht. Dann stürzt er in den Behälter. Danach habe der 56-Jährige offensichtlich Panik bekommen und sei nicht mehr aus dem Container herausgekommen. „Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht“, sagte der Sprecher. Ob eine Obduktion durchgeführt wird, ist noch unklar. Die Abfallcontainer stand im Bereich der Lieferzone des Marktes, er ist offen zugänglich.

Von RND/dpa

