Nuggets-Tweet entthront Oscar-Selfie in Rekordliste

Twitter

Ein Tweet, mit dem ein junger Mann sich nur Gratis-Nuggets für ein Jahr bei einer Fast-Food-Kette sichern wollte, hat einen über drei Jahre alten Twitter-Rekord gebrochen. Die Nachricht wurde so oft "retweeted" - also von Nutzern des Kurznachrichtendienstes für ihre Abonnenten wiederholt - wie bisher keine andere.

Der Nuggets-Tweet des Amerikaners Carter Wilkerson schlug dabei am Dienstag mit über 3,43 Millionen Retweets das berühmte Oscar-Selfie von Ellen DeGeneres mit Stars wie Jennifer Lawrence, Bradley Cooper und Brad Pitt von März 2014. Wilkerson schrieb am 5. April die Fast-Food-Kette Wendy's bei Twitter mit der Frage an, für wie viele Retweets sie ihn ein Jahr lang kostenlos mit Chicken Nuggets versorgen würde. Wendy's setzte ihm ein scheinbar aussichtsloses Ziel von 18 Millionen - über fünf Mal mehr als der bisherige Rekord. "Betrachtet es als erledigt", reagierte Wilkerson und bat die Twitter-Gemeinde um Hilfe: "Ein Mann braucht seine Nuggs."

In den vergangenen Jahren wurde immer wieder vergeblich versucht, den Retweet-Rekord zu brechen. Wilkerson half aber, dass auch Prominente wie Schauspieler Aaron Paul sowie Firmen wie Microsoft, Google und Amazon ihre vielen Twitter-Follower auf seinen Anlauf aufmerksam machten.

Jetzt erlässt Wendy's Wilkerson das 18-Millionen-Ziel und will ihm das Nugget-Jahr schenken - auch wenn offen blieb, wie viele pro Tag er essen kann. Zusätzlich spendet die Burger-Kette 100 000 Dollar an eine Stiftung, die bei Adoptionen hilft.

dpa