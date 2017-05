Nora Tschirners Film „Embrace“ wird nur am 11. Mai in den Kinos gezeigt und erscheint danach auf DVD.

Film-Premiere

Nora Tschirners „Embrace“ kritisiert falsche Körperideale

Ausschließlich am 11. Mai läuft Nora Tschirners Film in den Kinos. „Embrace“ hat die Schauspielerin an der Seite der australischen Fotografin Taryn Brumfitt produziert. Die Dokumentation kritisiert falsche Schönheitsideale.