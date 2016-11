Am Sonntag saß Islamistin Nora Illi (32) vollverschleiert in der ARD-Talkshow „Anne Will“.

Islamistin bei Anne Will

Nora Illi: IS-Terror „bitterharte Langzeitprüfung“

Sie ist das Kind eines Schweizer Mittelschichtspaares, mit 18 entdeckte sie Allah, mit 25 Jahren wurde sie „Frauenbeauftragte“ eines kruden Islamverbandes. Am Sonntag nun saß Nora Illi (32) im Nikab in der ARD-Talkshow „Anne Will“, und es drang Seltsames durch ihren Schleier: „Mich fasziniert am Islam seine Vielfalt!“