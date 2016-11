Stein-Inschrift der Zehn Gebote

Auf der etwa 90 Kilogramm schweren Marmortafel sind über 20 Zeilen samaritanische Schrift eingraviert, die dem Hebräischen und Aramäischen entstammt.

„Neun+1-Gebote“ für 850.000 Dollar versteigert

Eine alte Marmortafel entfacht bei einer Auktion in Kalifornien einen Bieterkampf. Am Ende zahlt ein anonymer Käufer 850.000 Dollar. Er ist nun Besitzer einer religiösen Rarität - die Zehn Gebote in Stein gemeißelt. Es gibt aber eine Abweichung.