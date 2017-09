Soldaten suchen in Mexiko-Stadt weiter nach Überlebenden des Erdbebens vom Dienstag.

© AP

Erdbeben

Neues Beben erschüttert Mexiko

Ein neues Erdbeben der Stärke 6,4 hat vier Tage nach dem Beben mit rund 300 Toten Mexiko erschüttert. Das Zentrum lag im Süden des Landes bei der Stadt Ixtepec im Bundesstaat Oaxaca, hieß es am Samstag in vorläufigen Angaben des Seismologischen Instituts. In der Millionenmetropole Mexiko-Stadt wurde Erdbebenalarm ausgelöst.