Zum wiederholten Mal ist es am Bonner Aloisiuskolleg zu sexuellen Übergriffen gegenüber Schutzbefohlenen gekommen. © dpa

Bonn

Am jesuitischen Aloisiuskolleg in Bonn soll es Mitte April einen neuen Fall sexueller Grenzüberschreitung durch einen Mitarbeiter gegeben haben. Demnach soll ein Lehrer einer Schülerin gegenüber übergriffig geworden sein.

Bonn. Das Kolleg habe daraus sofortige Konsequenzen gezogen, so Dirk Schneemann, Sprecher der Bezirksregierung Köln. Das Kolleg habe der Schulaufsicht mitgeteilt, dass sich ein Lehrer einer solchen Tat schuldig gemacht habe. „Nach unserer Kenntnis hat das Kolleg dienstrechtliche Konsequenzen gezogen und Strafanzeige gegen den Mitarbeiter erstattet.“

Der seit 2011 amtierende Kollegsrektor Pater Johannes Siebner bestätigte dies, man habe sich mit dem Mitarbeiter darauf verständigt, dass er das Kolleg „zum Schuljahresende verlassen und bis dahin nicht an das Aloisiuskolleg zurückkehren wird“. Ob das Kolleg Strafanzeige gegen den Mann gestellt hat, und wenn ja, aus welchen Gründen, erläuterte Siebner, der am 1. Juni das Amt als neuer Provinzial der Deutschen Jesuiten antritt, nicht.

Aloisiuskolleg immer wieder in den Schlagzeilen

Nach Informationen des Evangelischen Pressedienstes soll Mitte April ein Lehrer einer Schülerin gegenüber übergriffig geworden sein. Der Betroffenenverein Eckiger Tisch Bonn erklärte: „Wir fühlen mit den möglichen Opfern von sexueller Gewalt. Wir sind schockiert und fragen uns, wie gerade hier mutmaßlich weitere Menschen geschädigt werden konnten.“ Betroffene und Zeugen seien aufgerufen, sich zu melden, erklärte Heiko Schnitzler als Sprecher des Vereins.

Das Bonner Jesuitenkolleg ist seit 2010 mit der Aufarbeitung zahlreicher Missbrauchstaten aus vergangenen Jahrzehnten beschäftigt. Das Aloisiuskolleg ist eine von bundesweit drei Jesuitenschulen. Die 2010 am Berliner Canisius-Kolleg vom damaligen Rektor, Pater Klaus Mertes, öffentlich gemachten Fälle von Missbrauch machten den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche in Deutschland bekannt.

Von RND/epd

Bonn