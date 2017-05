Passagiere müssen Flieger wechseln

Immer wieder Ärger für United Airlines: Erst ließ die Fluggesellschaft einen Passagier brutal aus einer Maschine zerren, dann schmiss sie ein Paar auf dem Weg zu ihrer Hochzeit aus dem Flieger. Jetzt gibt es neuen Wirbel um die Pannen-Airline.

Houston. Ein Skorpion hat an Bord eines Flugzeuges in den USA für Panik gesorgt. Die Maschine von United Airlines wurde am Donnerstagabend (Ortszeit) evakuiert, nachdem ein Passagier berichtet hatte, dass das möglicherweise giftige Tier aus dem Ärmel seines Sitznachbarn gekrochen sei. Wie der örtliche Sender KHOU-TV berichtete, fuhr das Flugzeug daraufhin zurück zum Gate und die Passagiere wechselten die Maschine. Mit dreieinhalb Stunden Verspätung konnten sie schließlich von Houston nach Ecuador fliegen.

Der Passagier, der angeblich den Skorpion im Ärmel hatte, wurde untersucht. Er sei aber nicht gestochen worden, berichtete der Sender. Ob der Skorpion bei der Durchsuchung der Maschine gefunden wurde, blieb zunächst unklar.

United war zuletzt in die Schlagzeilen geraten, weil ein Passagier aus einem überbuchten Flugzeug gezerrt worden war. Zuvor durften zwei Mädchen eine Maschine der Fluggesellschaft nicht betreten, weil sie Leggins trugen. Auch ein Paar auf dem Weg zu ihrer eigenen Hochzeit musste ein Flugzeug der US-Airline verlassen.

Von RND/ap/are

Houston