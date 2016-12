Nach Sturm des Kirchturms

Diese schändliche Tat hat Deutschland geschockt: Acht Neonazis besetzen einen Kirchturm, blöken rechte Parolen, werfen Feuerwerkskörper auf den Weihnachtsmarkt. Nun verklagen die Rechtsradikalen die Pfarrerin, weil sie die Kirchenglocken geläutet hat. Der Vorwurf ist ungeheuerlich.

Dortmund. Sie haben den Glockenturm der Reinoldikirche gestürmt, rechte Parolen gebrüllt, sich Hakenkreuze auf die Stirn gemalt, Hasstransparente gezeigt und Feuerwerk auf die Besucher des Weihnachtsmarktes geworfen – der schäbige Auftritt von acht bekannten Rechtsradikalen Mitte Dezember schockte das Land. Nun ist eine weitere Anzeige bei der Polizei eingegangen – gegen Pfarrerin Susanne Karmeier, die mit dem Glockengeläut die fremdenfeindlichen Parolen übertönt hatte. Unfassbar.

„Wir lassen diesen Ort von solchen Menschen nicht bestimmen“, sagte die 47-jährige Pfarrerin. Bundesweit erhielt sie für ihren couragierten Auftritt gegen die Dortmunder Neonazis Lob und Anerkennung. Mit mindestens einer Ausnahme: Der Dortmunder Neonazi Michael Brück erhebe den Vorwurf der „gefährlichen Körperverletzung“, bestätigte der Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft, Elmar Pleus. Die Anzeige der Neonazis richtet sich laut Staatsanwaltschaft insbesondere gegen Reinoldi-Pfarrerin Susanne Karmeier.

Nazis hätten unter Glockengeläut gelitten

In der Anzeige wird beklagt, dass die festgenommenen Neonazis das Glockenläuten hätten ertragen müssen, als sie an den Glocken vorbei vom Turm in die Kirche geführt wurden. Begleitende Polizeibeamte hätten die Möglichkeit gehabt, sich die Ohren zuzuhalten. Das sei den Besetzern verwehrt gewesen, weil sie Handschellen trugen.

Dortmunder Wahrzeichen: die Reinoldikirche.

Nach Angaben des Sprechers der Staatsanwaltschaft wird nun das Ermittlungsverfahren beginnen, das sich über mehrere Monate hinziehen kann. Es werde aber sicherlich auch geprüft, ob es überhaupt Anhaltspunkte für den Vorwurf der Körperverletzung gebe, sagte Pleus.

Die Neonazis, die den Kirchturm gestürmt hatten, stammen aus Dortmund, Chemnitz, Wuppertal und Düsseldorf, sieben Männer im Alter zwischen 24 und 38 Jahren sowie eine 28-jährige Frau. Auch im Umfeld der Reinoldikirche wurden drei Männer festgenommen, darunter sollen der als „SS-Siggi“ bekannte Dortmunder Nazi-Politiker Siegfried Borchardt sowie der früherer Ex-Feuerwehrchef Klaus Schäfer gewesen sein. Alle seien wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen aber dauerten an.

Von RND/epd/cab