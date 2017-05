Nähert sich ihrem einst verhassten Vater wieder an: Schauspielerin Angelina Jolie. © AP

Hassliebe

Jahrelang waren sie sich spinnefeind. Doch nach der Trennung von Ehemann Brad Pitt, scheint sich Hollywood-Schauspielerin Angelina Jolie wieder mehr nach der Nähe zum Vater zu sehnen.

Hannover. Die Achterbahn-Beziehung zu ihrem Vater geht in die nächste Runde: Jahrzehntelang hatte zwischen Hollywood-Ikone Angelina Jolie und Jon Voight eine Art Hassliebe geherrscht. Die Tochter hatte über zehn Jahre nicht mit ihrem Vater gesprochen, nachdem der über sie 2002 in einem Interview gesagt hatte, dass sie unter „schweren mentalen Problemen“ leide.

Jolies Vater, Jon Voight, ist derzeit für seinen neuen Film „King Arthur: Die Legende des Schwertes“ auf Promo-Tour.

Doch seit der Trennung von Brad Pitt sucht Jolie wieder die Nähe zu ihrem alten Herrn. Vater und Tochter wurden jetzt sogar zusammen beim Dinner mit Jolies Kindern Pax, Zahara, Vivienne und Knox in einem Sushi-Restaurant in Beverly Hills gesichtet. Die Ironie der Geschichte: Es war Pitt, der seine Ex-Frau dazu gedrängt hatte, Voight (78) wieder in ihr Leben zu lassen – der Enkelkinder zuliebe.

Von RND/sin