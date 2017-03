Einsatz in Zülpich: Nachdem er mutmaßlich tagelang neben seiner toten Mutter ausharrte, haben Polizeibeamte einem kleinen Jungen das Leben gerettet (Symbolbild).

Er war tagelang allein

Mutter tot: Nachbarn retten kleinen Jungen

Mit ihrer Beharrlichkeit haben Nachbarn in Zülpich bei Euskirchen einen kleinen Jungen gerettet, dessen Mutter tot in der Wohnung lag. Das 20 Monate alte Kind hatte zu dem Zeitpunkt wohl bereits einige Tage allein in seinem Gitterbettchen verbracht.