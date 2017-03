Stellte sich der Polizei: Marcel H. aus Herne.

© dpa

Kindermord von Herne

Mutmaßlicher Täter stellt sich der Polizei

Der mutmaßliche Kinder-Mörder von Herne soll gefasst sein. Marcel H. stellte sich nach Informationen der „Bild“-Zeitung in einem Schnellimbiss in Herne der Polizei. In einer brennenden Wohnung, auf die der Festgenommene aufmerksam gemacht habe, seien zudem zwei Leichen gefunden worden, twitterte die Polizei.